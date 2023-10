Juventude x Sport: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), pela 32ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventude e Sport se enfrentam na noite desta segunda-feira (16), a partir das 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 32ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias e um empate, o Juventude, com 54 pontos, precisa somar pelo menos mais 10 pontos até o final da Série B para conquistar o acesso.

"Temos que manter a cabeça lugar, tomar cuidado com os detalhes. O campeonato está ficando mais acirrado a cada partida que passa, então a gente tem que tomar conta dos detalhes, ficar esperto para não cometer erros, pois temos que evitá-los o máximo possível", afirmou o Danilo Boza.

Do outro lado, o Sport, com 55 pontos e um aproveitamento de 55%, vem de quatro empates e duas vitórias nos últimos seis jogos disputados.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma seis vitórias, contra cinco do Juventude, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B, o Leão da Ilha venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Vini Paulista, Emerson Santos, Jadson, Nenê, David e Gabriel Taliari.

Sport: Dênis; Eduardo, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Labandeira (Fabrício Daniel), Vagner Love e Peglow e Alan Ruiz.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?