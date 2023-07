Juventude x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais d Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o ABC na manhã deste sábado (15), em Caxias do Sul, a partir das 11h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate, o Juventude caiu para a oitava posição do campeonato, com 25 pontos. O Alviverde terá o retorno de Alan Ruschel, mas não terá Reginaldo, suspenso.

Já o ABC vem de derrota em casa e segue na lanterna da competição, com 10 pontos. O Alvinegro, entretanto, não possui desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Dani Bolt, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Jadson, Vini Paulista e Nenê; Victor Andrade (Daniel Cruz) e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Thiago Carpini.

ABC: Simão; Gedeílson; Afonso, Genílson e Romário; Ramon, Wallace, Fábio Lima e Thonny Anderson (Felipe Garcia); Matheus Anjos e Paulo Sérgio (Júnior Todinho). Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Juventude

Reginaldo cumpre suspensão, enquanto David está lesionado.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?