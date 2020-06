Jornal: Cavani diz "não" à Inter e prefere acertar com o Atlético de Madrid

Tuttosport afirma que uruguaio enfim vai concluir sua transferência para a equipe comandada por Simeone

A novela envolvendo o futuro de Edinson Cavani ganhou mais um capítulo. Segundo informações do jornal italiano Tuttosport, o uruguaio já afirmou que não tem intenção de fechar com a por preferir acertar com o .

"Um banho gelado para as esperanças nerazzurri", escreve a publicação, acrescentando que o experiente jogador de 33 anos era o preferido do técnico Antonio Conte para reforçar o ataque do time italiano na próxima temporada.

Cavani tem contrato com o até o fim de junho e não vai renovar. Desta maneira, o maior artilheiro da história do time francês está livre para escolher seu destino - e vários clubes, incluindo até brasileiros, apareceram como possíveis interessados.

A Inter teria entrado na briga por Cavani depois que o confirmou a compra de Mauro Icardi. Além disso, por mais que o clube italiano negue, o não deve medir esforços para tirar Lautaro Martínez de Milão.

O namoro do uruguaio com o Atlético, porém, é mais antigo - e até a mãe do jogador já sugeriu que ele gostaria de atuar na equipe do técnico Diego Simeone.

Na última janela, Cavani esteve perto de se mudar para Madri, mas uma pedida a mais de um de seus representantes teria melado o negócio e até gerado um princípio de rusga entre as partes, já contornado.

A notícia do Tuttosport repercutiu na . "Cavani é consciente de que o próximo contrato será seu último grande contrato e quer seguir o desejo de seu coração, que não é outro que jogar sob o comando de Cholo Simeone. Um Cholo Simeone que no inverno passado já disse: ou Cavani ou ninguém", diz o jornal As.