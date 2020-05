PSG anuncia Mauro Icardi em definitivo até 2024

Clube parisiense acionou a opção de compra, após o empréstimo da Internazionale

Após alguns rumores, Mauro Icardi finalmente oi oficializado como jogador do . O clube francês exerceu a opção de compra que tinha sobre o jogador, e assinou com o argentino um vínculo até 2024.

"Mauro Icardi foi contratado pelo PSG até 30 de junho de 2024. O PSG está feliz por ter acionado a opção de compra de Mauro Icardi. O avançado de 27 anos estava emprestado pelo Inter", diz o comunicado.

Segundo aponta a imprensa francesa e italiana, o PSG vai desembolsar 60 milhões de euros. Dez milhões de euros a menos que o previsto, devido à situação atual, criada pela pandemia do coronavírus.

Mauro Icardi s'engage au jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter . — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

A também agradeceu ao jogador de 27 anos, que tem oito convocações pela , por suas contribuições: "o clube agradece ao jogador pelas seis temporadas que passou conosco e deseja o melhor para sua futura carreira profissional".

Na equipe parisiense desde o início da temporada, Icardi registra 20 gols marcados, em 31 jogos disputados.

Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al @PSG_inside 👉 https://t.co/zXvJPHwAiu#FCIM — Inter (@Inter) May 31, 2020

Esposa de Icardi causou problemas na Inter



Foto: Getty Images

Após seis anos defendendo a Inter, Icardi acabou afastado do elenco principal pelo técnico Antonio Conte e já não havia clima para permanecer após entrar em litígio com o clube em 2019 durante as negociações para renovar o seu contrato, que terminava em junho de 2021. O vínculo foi estendido até meados de 2022.

Incomodada com a situação de seu cliente/marido, Wanda ainda atacou a Inter em programas de TV, afirmando que o clube não sabia proteger o atacante. A consequência foi a deterioração de uma parceria boa até então. A esposa do argentino chegou a ter o carro apedrejado por torcedores e voltou à TV, desta vez aos prantos, buscando remediar o erro ao pedir que Icardi voltasse a ser capitão da equipe – responsabilidade que lhe foi tirada após o agravamento das polêmicas.