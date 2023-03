Jorge Jesus: “quem não gostaria de treinar a seleção brasileira?”

Técnico português é um dos candidatos caso a CBF não consiga contratar Carlo Ancelotti

Uma notícia vinda de Portugal mexeu com os torcedores brasileiros no último domingo (26). Segundo o jornal Record, a CBF estaria em conversas com Jorge Jesus para assumir a seleção brasileira. O responsável pelas negociações seria Júlio César. O ex-goleiro, no entanto, negou o fato publicamente. Nesta segunda-feira (27), em entrevista ao Sport TV, de Portugal, JJ deixou a porta aberta para a Canarinho.

“Quem não gostaria de treinar o Brasil? Há alguém no mundo que não gostaria de treinar a seleção brasileira?. Ninguém falou comigo. O meu contrato termina em maio, depois vamos ver o que vai acontecer”, frisou o técnico.

Segundo soube a GOAL, de fato, Júlio César não tem autorização da CBF para intermediar qualquer negociação. Ele vive em Portugal e é amigo íntimo de Jorge Jesus. Ainda conforme já trouxe a nossa reportagem, JJ tem o sonho de dirigir a Canarinho e tem lobby internamente para isso.

A prioridade da CBF, no entanto, é o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Por outro lado, o comandante deixa claro que pretende cumprir seu contrato com o time merengue, mas sabe que caso não vença a Champions League, pode ser demitido.

De olho nesta situação, da CBF prega cautela e entra em rota de espera. Caso não consiga avançar com Ancelotti, José Mourinho, Jorge Jesus, Fernando Diniz e Dorival Júnior aparecem como possibilidades.

O contrato de JJ com o Fenerbahçe termina em maio, o técnico não vê com bons olhos seguir no futebol turco e não deve aceitar a oferta de renovação, ficando assim livre no mercado.