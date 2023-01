Jorge Jesus mantém sonho de dirigir seleção brasileira e faz lobby nos bastidores

Nos bastidores, técnico confidencia que contrato que tem um o Fenerbahçe, da Turquia, não seria um problema

Jorge Jesus segue com o sonho de ocupar o cargo deixado por Tite e dirigir a seleção brasileira. Atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, ele não esconde de pessoas próximas que não pensaria duas vezes caso houvesse o convite. Empresários do mundo da bola também tentam se aproximar de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, para fortalecer o nome do “mister”.

Por outro lado, o mandatário está focado em buscar um nome de peso no cenário mundial. O sonho de consumo é Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Mesmo sabendo da dificuldade, já que o técnico deseja cumprir o contato, que vai até junho de 2024 com os Galáticos, Ednaldo pretende tentar. Além dele, Luis Enrique também é uma opção.

O presidente da CBF centraliza a decisão e não vem abrindo espaço para palpites ou oferecimentos de empresários. Sabendo da dificuldade desses nomes, no entanto, Jorge Jesus se movimenta e faz lobby nos bastidores. Ele confidencia a pessoas do mundo da bola que está aberto a negociar e que o contrato que tem com o clube turco não seria um problema caso recebesse o convite.

Apesar da prioridade ser um técnico estrangeiro de ponta, Ednaldo Rodrigues não fecha as portas para um nome brasileiro. Conforme trouxe a GOAL, caso o desempenho na Copa do Mundo fosse melhor, a preferência seria por um nome caseiro. Dorival Júnior e Fernando Diniz aparecem entrem os preferidos no cenário nacional.