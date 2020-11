Jorge Jesus em Portugal: como está sendo o retorno do Mister ao Benfica?

O treinador foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões, mas vai fazendo boa campanha no Campeonato Português

Em 17 de julho de 2020, finalmente acabou a novela: Jorge Jesus deu fim a uma das eras mais vencedoras da história do Flamengo e retornou ao após cinco anos longe do clube português.

Assumindo os Encarnados para a temporada de 2020/21, viu o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, prometer mundos e fundos e realizar investimentos pesados para que a equipe voltasse a conquistar seu protagonismo no cenário europeu.

Hoje, Jesus já viveu altos e baixos no Benfica: foi eliminado pelo PAOK, de Abel Ferreira , na fase preliminar da Liga dos Campeões, mas vai fazendo boa campanha no Campeonato Português e é vice-líder da competição. Nesta última quinta-feira (5), chegou a sair perdendo por 3 a 1 para a Glasgow , na , e teve Otamendi expulso, mas conseguiu arrancar um empate dos escoceses.

Veja mais sobre a passagem de Jorge Jesus pelo Benfica!

Jorge Jesus regressa ao Benfica, onde esteve entre 2009/10 e 2014/15! — SL Benfica (@SLBenfica) July 18, 2020

Números de Jorge Jesus no Benfica (segunda passagem)

COMPETIÇÃO JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS APROVEITAMENTO Campeonato Português 6 5 0 1 83,3% Liga Europa 3 2 1 0 77,7% Liga dos Campeões (fase preliminar) 1 0 0 1 0% TOTAL 10 7 1 2 73,3%

Até agora, no começo da temporada, são bons os números de Jorge Jesus no comando do Benfica. O que mais impressiona é a consistência do treinador pelo Campeonato Português: são cinco vitórias e apenas uma derrota, com um belo aproveitamento de 83,3% dos pontos. A equipe só não é lider devido a uma campanha ainda melhor do , que ainda não perdeu na competição.

O ponto negativo fica pela derrota diante do , na fase preliminar da Liga dos Campeões, que interrompeu os planos do clube para voltar à fase de grupos da Champions .

O Benfica de Jorge Jesus está ELIMINADO da UEFA após perder para o PAOK, da Grécia. pic.twitter.com/uo8LdbOZvy — Pilhado (@opilhado) September 15, 2020

Gols marcados e sofridos

COMPETIÇÃO GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS SALDO DE GOLS Campeonato Português 15 6 +9 Liga Europa 10 5 +5 Liga dos Campeões (fase preliminar) 1 2 -1 TOTAL 26 13 +13

A equipe de Jorge Jesus continua sendo consistente: marca mais gols do que sofre e tem uma média de +13 na temporada; em seis rodadas pela , a equipe sofreu seis gols, com média de um por jogo. Por outro lado, marcou mais de dois tentos por partida, mostrando poderio ofensivo diante de seus rivais locais.

Contra adversários mais complicados, na Liga Europa, sofre mais: são cinco gols sofridos em três partidas - três contra o Glasgow Rangers e dois diante do Lech Poznan.

Situação no Campeonato Português

Este é o caminho, Leões 💚



Bom dia! #SportingCP pic.twitter.com/lIaDhzL7uE — Sporting Clube de (@Sporting_CP) November 2, 2020

Ainda que tenha conquistado 15 pontos em 18 possíveis, o Benfica de Jorge Jesus não é o atual líder da Primeira Liga: este posto fica com o Sporting, invicto e com 16 pontos em 18 possíveis.

Os Encarnados até estavam na liderança, mas tropeçaram na sexta rodada diante do Boavista, perdendo por 3 a 0 para a equipe que brigava contra o rebaixamento.

O time, agora, tem um desafio complicado pela frente: enfrenta o Braga, terceiro colocado, no Estádio da Luz. Jesus ainda não enfrentou ou Sporting desde que retornou ao Benfica.

Eliminação na Liga dos Campeões

Era a estreia de Jorge Jesus no comando do clube: após uma intertemporada agitada e com um time de cheio de reforços, como Pedrinho e Éverton Cebolinha, entre outros, o Benfica começava o ano esperançoso de poder retornar à fase de grupos da Liga dos Campeões ... mas parou nos gregos do PAOK .

Os Encarnados martelaram, martelaram, martelaram... e viram Jan Vertonghen, reforço de peso para 2020/21, fazer contra e abrir o caminho para a equipe comandada, na época, por Abel Ferreira (atual treinador do ). Logo depois, Zivkovic, dispensado por Jesus no começo do ano, marcou o segundo do PAOK e enterrou as chances dos portugueses de voltarem ao jogo. Rafa Silva ainda descontou nos acréscimos.

Assim, o Benfica foi "rebaixado" para jogar a Liga Europa, prêmio de consolação após a eliminação na Champions.

Empate heroico na Liga Europa

Quem pensou que na Liga Europa seria muito mais fácil estava enganado: a equipe comandada por Jorge Jesus também vem tendo que suar para obter bons resultados na competição.

Após bater Standard Liège e Lech Poznan, o Benfica receberia o tradicional Glasgow Rangers, do técnico Steven Gerrard . Abriu o placar com um gol contra de Connor Goldson e parecia que teria vida fácil na partida... até Otamendi cometer um bobagem e ser expulso ainda no primeiro tempo.

Em menos de seis minutos, o Rangers virou com Diogo Gonçalves contra e Glen Kamara, levando a vantagem para o intervalo. Aos 6 do segundo tempo, ampliou com Alfredo Morales e parecia encaminhar uma boa vitória no Estádio da Luz.

Com o time escocês perdendo muitas oportunidades de transformar o placar em goleada, o Benfica resolveu ir pro tudo ou nada. Jesus substituiu Seferovic, improdutivo, pelo uruguaio Darwin Nuñez, que aos 33 do segundo tempo fez boa jogada para Rafa Silva diminuir e recolocar os portugueses de volta no jogo.

59': Darwin entra com 1-3

77': Darwin assiste Rafa

90+1': Darwin marca



Mesmo com 10 jogadores, Benfica conseguiu resgatar um empate contra o Rangers. #UEL pic.twitter.com/hqZU3eUdGj — B24 (@B24PT) November 5, 2020

Já nos acréscimos, Darwin Nuñez, de novo, recebeu em profundidade bela bola de Waldschmidt (outro que entrou no segundo tempo) e tirou do goleiro Allan McGregor para empatar a partida, mesmo tendo um a menos desde os 19 da primeira etapa. Um empate heroico no Estádio da Luz.

Após o jogo, Jesus elogiou a postura de sua equipe. "Houveram dois ou três jogadores que mostraram postura de campeão. É assim que você cria uma equipe para lidar com jogos difíceis. É um ponto muito importante para o futuro." comentou.