Quais são os números de Jorge Jesus no Flamengo?

Técnico português brilha no comando da equipe rubro-negra quebrando recordes e se aproximando de conquistar o Brasileirão e Copa Libertadores

Em cinco meses de trabalho como técnico do , Jorge Jesus já quebra recordes e escreve um capítulo importante na história do clube. Com campanha inédita e histórica no Campeonato Brasileiro, além de finalista da , o português é unanimidade no , totalizando 22 vitórias, sete empates e apenas duas derrotas desde que assumiu o time carioca.

Sem saber o que é perder há 19 jogos no Brasileirão (17 vitórias e dois empates), a torcida rubro-negra vive a expectativa de conquistar os dois principais títulos da temporada, com futebol inovador e avassalador.

Confira os números do Mister no Flamengo!

CAMPEONATO BRASILEIRO

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo não só atingiu a sua maior sequência invicta no Brasileirão - deixou para trás os times de Zico (1980) e Ronaldinho (2011), que ficaram 17 jogos sem perder -, como também viu Gabigol no domingo (10), igualar a marca do Galinho na vitória sobre o . O atleta se tornou o jogador que mais marcou em uma única edição de Campeonato Brasileiro, totalizando, até o momento, 21 gols, assim como Zico.

Faltando apenas seis rodadas para o término do Brasileirão e sem saber o que é perder há 19 rodadas (17 vitórias e dois empates), o Flamengo abriu dez pontos de vantagem para o segundo colocado e já pode ser campeão no próximo fim de semana.

Além de precisar vencer os seus dois próximos jogos (contra o , na quarta-feira (13), e , no domingo (17), o ainda precisa torcer para que o Palmeiras não vença o Bahia também no domingo.

DATA JOGO RODADA 10 DE NOVEMBRO FLAMENGO 3 X 1 BAHIA 32ª 7 de NOVEMBRO BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO 31ª 3 DE NOVEMBRO FLAMENGO 4 X 1 CORINTHIANS 30ª 30 DE OUTUBRO GOIÁS 2 X 2 FLAMENGO 29ª 27 DE OUTUBRO FLAMENGO 1 X 0 28ª 20 DE OUTUBRO FLAMENGO 2 X 0 FLUMINENSE 27ª 16 DE OUTUBRO FORTALEZA 1 X 2 FLAMENGO 26ª 13 DE OUTUBRO ATHLETICO-PR 0 X 2 FLAMENGO 25ª 10 DE OUTUBRO FLAMENGO 3 X 1 ATLÉTICO-MG 24ª 6 DE OUTUBRO CHAPECOENSE 0 X 1 FLAMENGO 23ª 28 DE SETEMBRO FLAMENGO 0 X 0 SÃO PAULO 22ª 25 DE SETEMBRO FLAMENGO 3 X 1 INTERNACIONAL 21ª 21 DE SETEMBRO CRUZEIRO 1 X 2 FLAMENGO 20ª 14 DE SETEMBRO FLAMENGO 1 X 0 SANTOS 19ª 7 DE SETEMBRO AVAÍ 0 X 3 FLAMENGO 18ª 1 DE SETEMBRO FLAMENGO 3 X 0 PALMEIRAS 17ª 25 DE AGOSTO CEARÁ 0 X 3 FLAMENGO 16ª 17 DE AGOSTO VASCO 1 X 4 FLAMENGO 15ª 10 DE AGOSTO FLAMENGO 3 X 1 GRÊMIO 14ª 4 DE AGOSTO BAHIA 3 X 0 FLAMENGO 13ª 28 DE JULHO FLAMENGO 3 X 2 BOTAFOGO 12ª 21 DE JULHO CORINTHIANS 1 X 1 FLAMENGO 11ª 14 DE JULHO FLAMENGO 6 X 1 GOIÁS 10ª

COPA LIBERTADORES



Jogadores do Flamengo comemoram a classificação histórica para a final da Libertadores / Foto: Getty Images

Se no Brasileirão o Flamengo de Jorge Jesus está sobrando, na Copa Libertadores o clube fez uma campanha histórica. Após colecionar vexames nos últimos anos, a equipe está muito próxima de levantar mais uma vez o tão sonhado troféu após 38 anos.

Apesar de ter estreado com derrota para o fora de casa, o Rubro-Negro devolveu o placar de 2 a 2 no Maracanã e avançou para as quartas de final após vencer nos pênaltis por 4 a 2.

Na sequência, eliminou o e voltou às semifinais depois de 35 anos. Tabu quebrado e goleada histórica sobre o Grêmio. No Maracanã, após ter empatado em 1 a 1, massacrou o time comandado por Renato Gaúcho por 5 a 0.

Agora, o tão sonhado título está muito próximo da realidade. A grande final está marcada para o próximo dia 23, contra o River Plate, às 17h (de Brasília), em Lima.

DATA JOGO FASE 23 DE OUTUBRO FLAMENGO 5 X 0 GRÊMIO SEMIFINAL (VOLTA) 2 DE OUTUBRO GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO SEMIFINAL (IDA) 28 DE AGOSTO INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO QUARTAS DE FINAL (VOLTA) 21 DE AGOSTO FLAMENGO 2 X 0 INTERNACIONAL QUARTAS DE FINAL (IDA) 31 DE JULHO FLAMENGO 2 (4) X (2) 2 EMELEC OITAVAS DE FINAL (VOLTA) 24 DE JULHO EMELEC 2 X 0 FLAMENGO OITAVAS DE FINAL (IDA)

COPA DO BRASIL



Fla eliminado nos pênaltis pelo Furacão na / Foto: Divulgação -PR

O único tropeço da equipe de Jorge Jesus aconteceu na Copa do Brasil, frente ao Athletico-PR. Assim como na Arena da Baixada, a partida terminou empatada no Maracanã em 1 a 1 e foi decidida nos pênaltis, onde o rubro-negro paranaense levou a melhor.

O time falhou três dos quatro penâltis, um deles por Diego, um dos principais nomes do elenco.

Na ocasião, foi a terceira partida do treinador português, a segunda na Copa do Brasil, de onde sai eliminado após dois empates e a derrota nos penáltis. Pelo meio, o Fla goleou o , por 6 a 1 no Brasileirão.