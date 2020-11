Novo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira nunca perdeu em estreias por clubes

O português vai fazer seu primeiro jogo no comando do Alviverde, contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil

A quinta-feira (05) é de novidade para o , que terá a estreia do português Abel Ferreira como treinador frente ao Red Bull , no duelo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do . E se depender do histórico do luso, o torcedor alviverde pode ficar tranquilo com a vaga para as quartas.

Isso porque, além da boa vantagem construída com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida – ainda sob o rápido, porém ótimo, período do time sob o comando do interino Andrey “Cebola” Lopes – Abel Ferreira jamais foi derrotado em suas estreias por clubes.

Tudo bem que o comandante de 41 anos ainda está no início de sua carreira, tendo no Palmeiras apenas a sua terceira chance de treinar um clube principal. Mas os trabalhos no Braga de , e especialmente no , da Grécia, foram bem avaliados e tiveram um bom começo de jornada.

(Foto: Getty Images)

Em sua estreia como treinador do Braga, em 2016, Abel conseguiu uma vitória importante sobre o xará mais famoso, o Sporting de Lisboa: vitória por 1 a 0 sobre a equipe, treinada naquela época por Jorge Jesus. Em 2019, o empate por 2 a 2 com o , na fase eliminatória para a fase de grupos da , não foi o resultado dos sonhos – até mesmo porque no duelo seguinte os holandeses conseguiriam a classificação. Mas não foi visto como um placar ruim, dado o favoritismo do time de Amsterdã.

Cabe ressaltar que não estamos considerando aqui jogos pelo Braga B ou Sporting B, por serem equipes filiais de seus homônimos. De qualquer maneira, Abel Ferreira chega ao Palmeiras cercado de expectativas e estrear deixando o torcedor feliz é fundamental.