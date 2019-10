Jair, Enderson, Valentim: quem deve ser o substituto de Barroca no Botafogo?

Decisão de demitir Barroca foi contra a vontade dos atletas e do gerente de futebol, Anderson Barros

O anunciou no último domingo (06) a demissão de Eduardo Barroca do comando da equipe principal. Ele não resistiu à derrota no clássico contra o e deixou o cargo com 27 partidas disputadas, sendo 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

A diretoria do clube afirmou que achar um novo nome "adaptado ao elenco" pra comandar a equipe. Porém, na partida dessa quarta-feira (09) contra o Goiás, o técnico interino será Bruno Lazaroni, auxiliar permanente do clube.

Mais artigos abaixo

Os nomes citados nos bastidores do clube alvinegro são os de Jair Ventura, Enderson Moreira e Alberto Valentim. O primeiro não está no , pois está fazendo um curso no exterior. Já Enderson foi demitido há pouco menos de uma semana do Ceará, e Alberto Valentim está no comando do vice-lanterna, Avaí.

Jair Ventura e Alberto Valentim tiveram boas passagens pelo . Jair assumiu a equipe em 2016 e foi responsável por levar o time carioca à Libertadores da América. Já Valentim trabalhou poucos meses no clube e contou com bons números, mas trocou o Botafogo pelo Pyramids, do .

Existe a possibilidade de o auxiliar Bruno Lazaroni ser efetivado no cargo. O anúncio do novo treinador pode acontecer ainda nessa segunda-feira (07).