Seleção brasileira desfalca dez clubes no Brasileirão; veja os convocados

Três categorias da CBF tiram jogadores de duas rodadas do Brasileirão; líder Flamengo é o mais prejudicado

A CBF anunciou convocações de três seleções nesta sexta-feira: sub-17, que disputará o Mundial da categoria, sub-23 e principal (veja a lista completa aqui), que jogarão amistosos.

Ao todo, dez clubes do Brasileirão tiveram jogadores de seus elencos convocados para alguma dessas categorias. Os convocados serão desfalque na 24ª e 25ª rodada do Brasileirão. Ao todo, 14 partidas serão afetadas com as ausências dos 17 jogadores que atuam no futebol brasileiro.

O , líder do campeonato, foi quem mais teve atletas convocados, com três. , , paranaense, e têm dois desfalques cada.

Dois clássicos paulistas terão desfalques: x , na 24ª rodada, e São Paulo x , na 25ª.

As seleções brasileiras não devem ser as únicas a desfalcar os clubes brasileiros. Algumas seleções sul-americanas ainda farão suas convocações e podem enfraquecer ainda mais os times nessas duas rodadas do Brasileirão.

A seleção brasileira principal joga nos dias 10 e 13 de outubro contra a e , respectivamente. Os dois jogos serão em Cingapura. A seleção olímpica fará dois amistosos em Pernambuco, contra a (10 de outubro) e o (14 de outubro). A seleção sub-17 estreia na da categoria no dia 26 de outubro, no Bezerrão, contra o Canadá.

Confira os desfalques de cada clube:

Flamengo

Jogadores: Reinier (sub-17), Rodrigo Caio e Gabigol (ambos pela principal).

: Atlético-MG, em casa (10 de outubro), e , fora (13 de outubro).

São Paulo

Jogadores: Daniel Alves (principal) e Antony (sub-23).

Partidas: , fora de casa (9 de outubro), e Corinthians, em casa (13 de outubro).

Grêmio

Jogadores: Matheus Henrique e Cebolinha (ambos pela principal).

Partidas: Ceará, em casa (9 de outubro), e Atlético-MG, fora (13 de outubro).

Athletico Paranaense

Jogadores: Santos (principal) e Bruno Guimarães (sub-23).

Partidas: Corinthians, fora (10 de outubro), e Flamengo, em casa (13 de outubro).

Atlético-MG

Jogadores: Cleiton (sub-23) e Guga (sub-23).

Partidas: Flamengo, fora (10 de outubro), e Grêmio (13 de outubro).

Fluminense

Jogadores: Caio Henrique (sub-23) e Allan (sub-23).

Partidas: , fora (9 de outubro), e Bahia (12 de outubro).

Corinthians

Jogador: Pedrinho (sub-23).

Partidas: Athletico-PR, em casa (10 de outubro), e São Paulo (13 de outubro).

Palmeiras

Jogador: Weverton (principal).

Partidas: Santos, fora (9 de outubro), e , em casa (12 de outubro).

Santos

Jogador: Filipe Jonatan (sub-23).

Partidas: Palmeiras, em casa (9 de outubro), e (13 de outubro).

Jogador: Talle Magno (sub-17).

Partidas: Avaí, fora (10 de outubro), e , em casa (13 de outubro).