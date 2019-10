Botafogo anuncia a demissão de Eduardo Barroca após revés para o Fluminense

O clube carioca anunciou, na noite deste domingo (6), a saída do treinador por causa da série de resultados negativos no Campeonato Brasileiro

Pressionado desde antes do clássico, o técnico Eduardo Barroca não resistiu à derrota por 1 a 0 para o hoje (6), no estádio Nilton (RJ), e foi demitido do comando no .

O clube agradece pelo comprometimento e serviços prestados deste profissional formado nas categorias de base, com trabalho reconhecido e conquistas importantes, como o de 2016, e deseja sucesso em seus desafios futuros. -- Botafogo F.R. (@Botafogo) October 6, 2019

O departamento de futebol era contra a demissão de Eduardo Barroca, mas o presidente alvinegro, Nelson Murrafej, bancou a decisão.

Enquanto não define o novo treinador, o Botafogo será dirigido pelo auxiliar-permanente alvinegro, Bruno Lazaroni.

Este foi o quinto jogo consecutivo sem vitória do Alvinegro, sendo quatro derrotas e um empate, fato que já deixa a equipe em alerta em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O clube vive um período conturbado, onde atravessa uma crise financeira e também protestos perigosos da torcida, com invasões a treino e à sede por parte de organizadas alvinegras. A pressão, inclusive, também teve parcela "de culpa" no adeus do técnico.

Eduardo Barroca deixa o Botafogo com 27 partidas no comando, sendo 10 vitórias, 3 empates e 14 derrotas.