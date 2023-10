Ituano x Mirassol: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Mirassol entram em campo na tarde deste sábado (28), a partir das 15h30 (de Brasília), no Novelli Júnior, pela 34ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na 14ª posição com 36 pontos, o Ituano vem de empate no jogo passado. O Rubro-Negro segue com desfalques por lesão, enquanto Balieiro cumpre suspensão.

Já o Mirassol tropeçou em casa, também com ume mpate, e caiu para o oitavo lugar, com 53 pontos. O time amarelo, no entanto, ainda sonha com o G-4 e, desta forma, sabe que não pode mais vacilar.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino, Iury, Claudinho, Marcel, Kauan, Emerson Lima, Marthã, José Aldo, Felipe Saraivaa, Wesley Pombo e Eduardo Person.

Mirassol: Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio, Guilherme Biro, Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel, Negueba e Zé Roberto.

Desfalques

Ituano

Jonathan Silva, Neto Berola, Madisson, Davi Araújo estão no departamento médico, enquanto Vinícius Balieiro cumpre suspensão.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?