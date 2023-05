A inveja e a admiração quando Gabigol e Marcelo engataram uma provocação

Em um Flamengo x Fluminense de Copa do Brasil, provocações sobre títulos chamaram a atenção

Uma das cenas mais emblemáticas do mais recente Fla x Flu (mais precisamente Flu x Fla) opôs não apenas rubro-negros e tricolores, mas Gabigol e Marcelo e um embate entre futebol brasileiro e europeu. Em campo, a definição de quem avança das oitavas para as quantas de final da Copa do Brasil fica para depois, com o empate sem gols deixando tudo em aberto para o confronto decisivo.

Ainda no primeiro tempo, Gabigol recorreu à sua mania recente de apontar para o patch na camisa rubro-negra, que informa os seus feitos: o Flamengo, onde ele, Gabriel, joga e é ídolo, é o atual campeão da Copa do Brasil. Até onde se saiba, Marcelo, alvo da provocação, estava na sua. O veterano da equipe tricolor não chegou a responder de forma acintosa. Coincidentemente, levantou a bermuda para fazer aparecer a tatuagem da taça de uma das cinco Champions League que ajudou o Real Madrid a conquistar.

A cena repercutiu na velocidade que apenas a internet proporciona. E com a ajuda da grande rede, enquanto as do Maracanã seguiam intactas, flamenguistas e tricolores, além de isentões Brasil afora, começaram a pesquisar sobre os títulos conquistados por Marcelo e por Gabigol. A discussão entre grandeza do futebol de clubes brasileiros/sul-americanos e europeus ganhou mais um capítulo para as resenhas de bar e grupos de mensagem. Mas em meio à provocação e resposta, é possível encontrar um equilíbrio: ambas as ações estão recheadas de inveja e admiração.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tendo conquistado quase tudo que há para se conquistar. Não é pouca coisa. Mas há quem desdenhe do atacante pelo seu fracasso no futebol europeu, onde não conseguiu espaço na Inter de Milão e Benfica. Apesar de plenamente realizado em preto e vermelho, não há dúvidas que o sonho de glórias no mais alto nível europeu permeou (a talvez ainda possa permear) os pensamentos de Gabriel. Ganhar uma Champions League é algo que move o imaginário de qualquer um que chuta uma bola... imagina ganhar cinco, representando o Real Madrid?

Marcelo, por outro lado, conquistou absolutamente tudo o que disputou pelo Real Madrid. Repetidas vezes. Tanto, que deixou o clube merengue sem ver nenhum outro atleta ter levantado mais taças que ele. Não é pouca coisa. Mas o lateral-esquerdo não tem pela sua equipe, no futebol de clubes do Brasil, o status que Gabigol conseguiu construir dentro de seu clube. E aos 35 anos, o camisa 12, que precisou ser substituído neste mais recente Fla x Flu por causa de um incômodo na panturrilha, sabe que o tempo corre cada vez mais rápido em sua carreira profissional.

Ou seja, no íntimo dos sentimentos de cada um, é possível imaginar que Gabigol queria ter sentido o gosto das conquistas europeias de Marcelo e que, por outro lado, Marcelo tenha sido provocado a reagir por algo que deseja muito ter, mas que ainda não conseguiu. O atacante e o lateral engataram uma rápida provocação, mas que na verdade mostrou muito sobre inveja e também admiração.