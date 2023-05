Um Fla-Flu para qualquer um pedir bis na Copa do Brasil

Fluminense sobrevive em bom sinal de Diniz frente ao implacável Flamengo de Sampaoli. Jogo de volta promete mais uma noite daquelas

Há quem defenda ser impossível um 0 a 0 ser um bom jogo, ainda mais quando um time produz muito mais que o outro e não consegue transformar isso em gols. Seria o caso do Flamengo, que empurrou o Fluminense contra seu na maior parte do clássico da ida das oitavas da Copa do Brasil, nesta terça (16), no Maracanã, e viu o rival sair vivo mesmo com um a menos durante parte do duelo. Mas este Fla também tem o que comemorar.

O time de Jorge Sampaoli conseguiu mostrar, em campo, aquilo que o torcedor espera e que o argentino poderia prometer em sua chegada ao Flamengo: marcação intensa, jogo vertical e agressividade contra a defesa adversária. Faltou um pouco de sorte para Gabigol na bola na trave, e competência para Arrascaeta, duas vezes, acertar a pontaria nas boas chances que teve. Afinal, o Rubro-Negro sabe que não pode se dar ao direito de dar chances a esse rival.

E o Fluminense, quem diria? Tirado de sua zona de conforto, precisou se adaptar (e resistir) o quanto pôde contra um adversário que cresce logo em um clássico decisivo de Copa. Tentou em raras escapadas com Arias, Ganso e Cano causar algum desconforto no Fla (que respeitou isso) e, mais ainda, controlar o resultado com inteligência quando Felipe Melo foi expulso. Se não deu pra jogar o "melhor futebol do Brasil na atualidade", pelo menos Fernando Diniz vê seu time jogar a bola "que dá pra jogar" quando o momento não é positivo. E, sim, até isso foi bom de ser ver no gramado do Maraca.

Mailson Santana/Fluminense FC

Provocações? Tivemos. A tatuagem de Marcelo para Gabigol, que fez a jogada que tirou Felipe Melo da disputa... que não deixou barato o que veio do lado rubro-negro da torcida presente. Cobranças fortes a Daronco, tentativas de cavar uma punição para o outro lado 'em boa medida' por incrível que pareça. Nem a arbitragem atrapalhada do gaúcho estragou esse espetáculo bem particular.

Ninguém chega em vantagem, dois times em ótimos momentos e a promessa de mais uma noite memorável no Maracanã na volta. Um Fla-Flu desses merece um repeteco, a qualquer hora, em qualquer lugar.