Por que Marcelo foi substituído no primeiro tempo de Fluminense x Flamengo, na Copa do Brasil?

O lateral-esquerdo sentiu dores durante o clássico realizado dentro do Maracanã

Assim como já havia acontecido na goleada do Fluminense sobre o River Plate, pela Libertadores, Marcelo voltou a ser substituído no primeiro tempo de um jogo da equipe tricolor. Desta vez, foi contra o Flamengo no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2023.

E a motivação foi a mesma: precaução depois de um incômodo físico. O lateral-esquerdo sentiu dores na panturrilha e foi substituído por Guga. Já no banco de reservas do Fluminense, Marcelo recusou ajuda do fisioterapeuta do clube, ao menos abrindo uma janela para acreditar que a situação não seja tão preocupante.

Desde seu retorno ao Fluminense, depois de décadas na Europa, o eterno ídolo do Real Madrid disputou nove jogos oficiais pela equipe treinada por Fernando Diniz e foi substituído em todas elas. Em campo, o camisa 12 tem conseguido ser decisivo para a boa temporada realizada pelos tricolores.