Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Invicto há quatro jogos (dois empates e duas vitórias), o Colorado busca se manter na briga pela liderança do Brasileirão. Atualmente, soma 29 pontos, na parte de cima da tabela.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá Wanderson à disposição, que se recuperou de uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda.

Por outro lado, Taison, Alan Patrick, Bustos e Renê seguem no departamento médico.

Já o São Paulo, que vem de dois empates consecutivos no Brasileirão (diante do Atlético-MG e Fluminense), segue com diversos problemas: Arboleda, Luan, Alisson, Caio, André Anderson e Reinaldo, seguem fora, enquanto Patrick e Calleri, suspensos, também são desfalques certos.

Jandrei, com dores nas costas, e Léo, com dores musculares, não sabem se estarão à disposição do técnico Rogério Ceni.

"Nem o sistema eu já não escolho mais com o que eu quero. Eu escolho com o que eu tenho. Não é mais o que eu acho do time adversário, é o que eu acho do meu time. Se eu tenho possibilidade de jogar naquele sistema ou se tenho que ir para outro. Vai desmoronando, vai despedaçando. Cada dia vai caindo mais um pedaço. Infelizmente é natural. As equipes que têm grandes elencos vão se sobressaindo porque o desgaste é muito grande", afirmou o treinador.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 28 vitórias, contra 25 do Internacional, além de 23 empates. No último confronto, o Tricolor venceu por 1 a 0, pelo Brasileiro de 2021.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, De Pena e Maurício; Pedro Henrique e Alemão.

Possível escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Luizão e Welington; Gabriel Neves, Nestor, Igor Gomes e Talles Costa (Pablo Maia); Luciano e Éder.

Desfalques da partida

Internacional:

Taison, Alan Patrick, Bustos e Renê: departamento médico.

São Paulo:

Patrick e Calleri: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Arboleda, Luan, Alisson, Caio, André Anderson e Reinaldo: lesionados.

Quando é?

JOGO Internacional x São Paulo DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (CE)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 América-MG Brasileirão 12 de julho de 2022 Athletico-PR 0 x 0 Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Internacional Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília) Internacional x Atlético-MG Brasileirão 31 de julho de 2022 16h (de Brasília)

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 (3) x (4) 1 São Paulo Copa do Brasil 14 de julho de 2022 São Paulo 2 x 2 Fluminense Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas