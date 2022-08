Internacional x Melgar: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta quinta-feira (11), pelo jogo de volta das quartas da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Melgar nesta quinta-feira (11), no Beira-Rio, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com o empate sem gols no jogo de ida, o Inter vai a campo sabendo que avança à semifinal com uma vitória simples, e espera contar com o apoio de 45 mil torcedores no Beira-Rio.

A única baixa do Colorado é o atacante Alemão, expulso no primeiro confronto, e que será substituído por Romero. Já Weverton volta a ser relacionado, enquanto Alan Patrick, mesmo sem condições de atuar durante os 90 minutos, deve iniciar entre os titulares.

Do outro lado, o Melgar quer mostrar sua força mesmo diante de um cenário desfavorável e deve manter a mesma escalação. Vale lembrar que caso haja um novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenílson, De Pena e Alan Patrick (Mauricio); Wanderson e Braian Romero.

Possível escalação do Melgar: Cáceda; Ramos, Deneumostier, Lazo e Reyna; Orzan; Bordacahar, Alexis Arias, Pérez Guedes e Cabrera; Bernardo Cuesta.

Desfalques da partida

Melgar:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

Alemão: suspenso.

Quando é?

JOGO Internacional x Melgar DATA Quinta-feira, 11 de agosto de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Melgar

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 0 x 0 Internacional Copa Sul-Americana 4 de agosto de 2022 Melgar 1 x 0 Cajamarca Campeonato peruano 29 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Melgar x Cantolao Campeonato peruano 15 de agosto de 2022 21h (de Brasília) Stein x Melgar Campeonato peruano 21 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Internacional Brasileirão 7 de agosto de 2022 Melgar 0 x 0 Internacional Copa Sul-Americana 4 de agosto de 2022

Próximas partidas