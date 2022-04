Internacional x Avaí: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Internacional recebe o Avaí na noite deste domingo (1), no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Avaí DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Rafael Pereira (TO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Daiane dos Santos (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

O Internacional quer continuar a arrancada que vem conseguindo desde a chegada de Mano Menezes.

O Colorado é o quinto colocado, com 6 pontos marcados (duas vitórias e uma derrota).

Já o Avaí vem logo atrás, com a mesma campanha que o rival.

O Leão vem de vitória sobre o Goiás na última rodada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Medellín 0 x 1 Internacional Sul-Americana 26 de abril de 2022 Fluminense 0 x 1 Internacional Brasileirão 23 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Guaireña x Internacional Sul-Americana 5 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Juventude x Internacional Brasileirão 8 de maio de 2022 19h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 3 x 2 Goiás Brasileirão 25 de abril de 2022 Corinthians 3 x 0 Avaí Brasileirão 16 de abril de 2022

Próximas partidas