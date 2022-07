Internacional x América-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta segunda-feira (11), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e América-MG se enfrentam nesta segunda-feira (11), no Beira-Rio, a partir das 20h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Internacional conta com o apoio de sua torcida para continuar próximo ao G-4. O Colorado está na sexta posição do campeonato, com 25 pontos.

O time de Mano Menezes tem uma série de baixar por lesões: Bustos, Bustos, Wanderson, Alan Patrick e Renê, enquanto Estêvão testou positivo para covid-19, além de Matheus Cadorini, suspenso.

Do outro lado, o América-MG tem apenas um ponto a mais que as equipes que estão na zona de rebaixamento. O Coelho ocupa o 14º lugar, com 18 pontos somados.

O Coelho não poderá contar com Wellington Paulista, lesionado, e Henrique Almeida, suspenso. Já Aloísio faz transição física após lesão no joelho e é dúvida.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Vitão, Rodrigo Moledo e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena, Taison e Pedro Henrique; David.

Possível escalação do América-MG: Matheus Cavichiolli; Patric, Conti, Maidana (Luan Patrick) e Marlon (Raúl Cáceres); Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Carlos Alberto e Pedrinho.

Desfalques da partida

Internacional:

Bustos, Bustos, Wanderson, Alan Patrick e Renê: lesionados.

Estêvão: covid-19.

Matheus Cadorini: suspenso.

América-MG:

Wellington Paulista: lesionado.

Henrique Almeida: suspenso.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o América-MG nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,68 na vitória do Colorado, $ 3,71 no empate e $ 4,95 caso o Coelho vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,11 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,88, ou ímpar, pagando-se $1,93.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Internacional x América-MG DATA Segunda-feira, 11 de julho de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Daniel Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Lucas Horn (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 1 Colo-Colo Copa Sul-Americana 5 de julho de 2022 Ceará 1 x 1 Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília) Internacional x São Paulo Brasileirão 20 de julho de 2022 20h30 (de Brasília)

América-MG

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 1 x 0 Goiás Brasileirão 3 de julho de 2022 América-MG 3 x 0 Botafogo Copa do Brasil 30 de junho de 2022

Próximas partidas