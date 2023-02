Internacional x São José ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela oitava rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

O Internacional recebe o São José na noite desta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, o Premiere, no pay-per-view.

Buscando manter a invencibilidade no Gauchão, o Internacional aparece na terceira posição com 13 pontos, oito a menos que o líder Grêmio. Até aqui, o Colorado soma três vitórias e quatro empates, enquanto o São José, em quinto lugar, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra 15 vitórias, contra três do São José, além de oito empates. No último encontro, válido pelo Gauchão 2022, o São José venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny e De Pena; Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

São José: Fábio; Matheus Pivô, Tiago Pedra, Bruno Jesus e Jadson (Marcelo); Samuel, Karl (Marco) e Neko (Sillas); Zé Andrade, Thiago Santos e Thayllon. Técnico: Thiago Gomes.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado segue em transição física, enquanto Gabriel se recupera de cirurgia no joelho direito.

São José

Sem desfalques confirmados.

Quando é?