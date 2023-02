Artilharia do Campeonato Gaúcho 2023

A disputa pela artilharia do Gauchão 2023 promete ser acirrada

A edição 2023 do Campeonato Gaúcho promete as grandes emoções de sempre, em meio à disputa de Grêmio e Internacional, e uma ferrenha corrida pela artilharia. Com o Tricolor reforçado do uruguaio Luis Suárez, já temos um favorito ao posto de máximo goleador do estadual dos Pampas, mas o campeonato está só no início e muita coisa ainda pode acontecer.

Em 2022 o artilheiro do Gauchão foi Erick, do Ypiranga, grande surpresa daquela edição ao ter chegado ao vice-campeonato. Em relação à dupla Gre-Nal, Diego Souza foi o grande destaque individual das últimas temporadas. O veterano, que segue vestindo a camisa tricolor, foi o mais recente goleador gremista da competição – terminando como artilheiro das edições 2020 e 2021.

Sem conseguir o título desde 2016, o Internacional também não vê, há tempos, um jogador seu terminar o estadual como artilheiro. A última vez foi em 2017, quando Brenner empatou em gols com o gremista Bolaños (7 para cada um). Confira, abaixo, quem fez mais gols no Campeonato Gaúcho de 2023.

POS. JOGADOR CLUBE GOLS JOGOS 1 Pedro Henrique Internacional 4 4 2 Carlos de Peña Internacional 2 4 =2 Luis Suárez Grêmio 2 3 =2 Carlos Henrique Avenida 2 3 =2 Rodrigo Rodrigues Juventude 2 3 =2 Thiago Santos São José 2 4

Atualizado em 2 de fevereiro de 2023 às 18h12 (de Brasília)

Maior artilheiro da história do Gauchão

Sandro Sotilli é o máximo goleador da história do estadual gaúcho. Foram 111 gols marcados no total.