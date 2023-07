Internacional x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (16), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Palmeiras na noite deste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois do empate sem gols com o Cruzeiro e a derrota para o Fluminense por 2 a 0, o Internacional volta a campo em busca da vitória no Brasileirão para entrar na disputa pelo G-6. No momento, está no meio da tabela, com 21 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras entra em campo pressionado após ser eliminado da Copa do Brasil pelo rival São Paulo. Fora do G-4, com 24 pontos, o Verdão vem de dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados no torneio nacional.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Mayke, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Rocha é o provável substituto. Já Artur formará o trio de ataque ao lado de Rony e Dudu.

Em 88 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 37 vitórias, contra 27 do Palmeiras, além de 24 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, o Colorado venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: John; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny, Rômulo e Allan Patrick; Enner Valencia, Wanderson e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Richard Ríos (Zé Rafael), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony (Endrick). Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Internacional

Pedro Henrique está fora com lesão muscular na coxa direita.

Palmeiras

Mayke está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?