Inter de Milão x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

Inter de Milão e Liverpool prometem fazer duelo eletrizante nesta quarta-feira (16), no San Siro, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Inter de Milão x Liverpool DATA Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL San Siro, Milão - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quata-feira, no San Siro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

A Inter de Milão foi a segunda colocada do grupo D da Liga.

Os Nerazzurri somam três vitórias, um empate e duas derrotas, concluindo a primeira fase com 10 pontos.

O Liverpool chega às oitavas de final com 100% de aproveitamento na Champions League.

Os Reds ficaram na liderança do grupo B, com seis vitórias, no total de 18 pontos.

A CAMPANHA DA INTER DE MILÃO

Brugge 1 x 1 PSG

Shakhtar Donetsk 0 x 0 Inter

Inter 3 x 1 Sheriff

Sheriff 1 x 3 Inter

Inter 2 x 0 Shakhtar Donetsk

Real Madrid 2 x 0 Inter

A CAMPANHA DO LIVERPOOL



LIverpool 3 x 2 Milan

Porto 1 x 5 Liverpool

Atlético de Madrid 2 x 3 Liverpool

Liverpool 2 x 0 Atlético de Madrid

Liverpool 2 x 0 Porto

Milan 1 x 2 Liverpool

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTER DE MILÃO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 1 x 1 Inter Serie A 12 de fevereiro de 2022 Inter 2 x 0 Roma Copa da Itália 8 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Sassuolo Serie A 20 de fevereiro de 2022 14h (de Brasília) Genoa x Inter Serie A 25 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

LIVERPOOL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 1 Liverpool Premier League 13 de fevereiro de 2022 Liverpool 2 x 0 Leicester Premier League 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas