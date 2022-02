Inter de Milão x Liverpool AO VIVO: siga as oitavas da Liga dos Campeões em tempo real

É a primeira vez que a Inter de Milão joga um mata-mata de UEFA Champions League desde março de 2012, quando enfrentou o Olympique de Marselha pelas oitavas de final daquela competição.

2012 - Inter will play tonight a Champions League match in the knockout stage for the first time since March 2012 against Marseille, also back then in the Last 16 of the competition. Adrenaline.#ChampionsLeague #InterLiverpool