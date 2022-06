Inter de Milão negocia recisão de 6 milhões de euros com Vidal

Chileno de 35 anos deseja defender o Flamengo e já pediu o mesmo salário de Gabigol. Contudo, ainda não foi aprovado pelo clube

A Internazionale de Milão negocia detalhes da recisão contratual de Arturo Vidal. O jogador tem cerca de seis milhões de euros (R$ 30,83 milhões na cotação atual) para receber. O valor é referente ao restante de seu vínculo, conforme apurado pela GOAL.

O chileno não quer permanecer no clube, que também tem interesse na quebra do vínculo. A diretoria já o procurou para formalizar a sua saída. Os italianos pretendem pagar o valor de forma parcelada para evitar problemas com o Fair Play Financeiro. A reportagem apurou que há tratativas adiantadas para que ele tenha o compromisso rescindido. O atleta está disposto a receber o montante em suaves prestações.

Perto de acertar a saída da Inter de Milão, clube com o qual tem contrato até junho de 2023, Vidal sonha com a possibilidade de defender o Flamengo. O chileno autorizou que o seu estafe o oferecesse para o clube carioca no mercado da bola e aguarda uma posição do presidente Rodolfo Landim e seus pares no futebol — o vice-presidente Marcos Braz e o executivo Bruno Spindel.

A prioridade no Ninho do Urubu é contratar Thiago Mendes, de 30 anos, para a posição. O chileno Arturo Vidal, de 35 anos, não é uma unanimidade nos bastidores do clube, sobretudo pelo valor pedido por ele. O estrangeiro deseja embolsar o mesmo salário de Gabigol no Flamengo: algo perto de R$ 1,5 milhão por mês. A pedida salarial é considerada elevada e ainda não foi aceita.

Embora não esteja nos planos da Inter para a próxima temporada, Vidal fez 41 jogos pela equipe em 2021/2022. No período, se responsabilizou por dois gols e quatro assistências. O chileno ainda soma passagens por Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Barcelona na Europa.