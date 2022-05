Vidal procura Flamengo e pede salário de Gabigol, mas clube não o vê como prioridade

Arturo Vidal procurou o Flamengo por meio de intermediários e se ofereceu para defender o clube. O chileno pediu um salário semelhante ao de Gabigol para se transferir para o Ninho do Urubu — cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Ele, no entanto, não é tratado como prioridade no clube.

A GOAL apurou que o atleta, que tem contrato com a Internazionale de Milão até 30 de junho de 2023, está disposto a retornar à América do Sul a partir deste ano, colocando o Fla como prioridade.

O meio-campista está disposto a reduzir o valor, mas não quer menos de R$ 1 milhão para jogar no país. Ele acredita que pode se tornar um dos destaques do futebol brasileiro em 2022. A sua intenção é assinar, no mínimo, até o fim do próximo ano.

Aos 34 anos, o chileno crê que o Flamengo teria condições de arcar com a sua pedida salarial e se baseia no que é pago a Gabriel Barbosa. O seu estafe quer vê-lo entre os nomes mais bem pagos do elenco comandado por Paulo Sousa.

Em que pese o desejo de Vidal, o Flamengo trata a situação de forma distinta. O estrangeiro, que acumula passagens por Juventus, Bayern e Barcelona, não é visto como prioridade na Gávea.

Em 2021/2022, o chileno fez 38 partidas pela Inter de Milão, com dois gols marcados e três assistências.

A diretoria acredita que o nome ideal para o meio de campo é Thiago Mendes, atualmente no Lyon, da França. O meio-campista de 30 anos é o jogador mais interessante para o departamento de futebol no momento.

Os cariocas seguem monitorando a situação do atleta e cogitam uma investida na próxima janela de transferências. Thiago Mendes tem contrato até junho de 2023 com o clube francês e foi adquirido por 22 milhões de euros, em julho de 2019. No Brasil, ele defendeu as cores de Goiás e São Paulo.

O brasileiro soma 36 jogos por sua equipe na atual temporada, entre Ligue 1 e Europa League. No período, marcou dois gols e deu uma assistência.