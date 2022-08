Independiente Del Valle x Deportivo Táchira: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (9), pelo jogo de volta das quartas da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

Independiente del Valle e Deportivo Táchira duelam na noite desta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Diante de sua torcida, o Del Valle entra em campo com a vantagem do empate, após vencer o duelo de ida por 1 a 0.

Já o Táchira precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um gol a mais para levar a decisão aos pênaltis.

Os dois times disputaram a fase de grupos da Libertadores, mas acabaram ficando em terceiro lugar. O Táchira foi parte da chave A, do Palmeiras, enquanto o Del Valle esteve no Grupo D, junto com Atlético-MG e América-MG.

Prováveis escalações

Possível escalação do Independiente del Valle: Ramírez, Fernández, Carabajal, Schunke, Segovia, Chávez, Favarelli, Solórzano, Gaibor, Ortíz e Sornoza.

Possível escalação do Deportivo Táchira: Varela, Camacho, Abreu, Ariano, Marrufo, Flores, Garces, Cova, Chacón, Hernández e Uribe.

Desfalques da partida

Deportivo Táchira:

Robert Garces: dúvida por lesão

Independiente del valle:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Independiente del Valle x Deportivo Táchir DATA Terça-feira, 2 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Casa Blanca, Quito - EQU HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Deportivo Táchira

JOGO CAMPEONATO DATA Zamora 1 x 0 Táchira Venezuelano 5 de agosto de 2022 Táchira 0 x 1 Del Valle Copa Sul-Americana 2 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Dep. Lara x Táchira Venezuelano 11 de agosto de 2022 A confirmar Universidad Central x Táchira Venezuelano 18 de agosto de 2022 A confirmar

Independiente del Valle

JOGO CAMPEONATO DATA Del Valle 2 x 1 Orense Equatoriano 6 de agosto de 2022 Táchira 0 x 1 Del Valle Copa Sul-Americana 2 de agosto de 2022

Próximas partidas