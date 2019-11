Ibrahimovic e Bale no Tottenham? Chegada de Mourinho já causa furor no mercado

O Special One chegou aos Spurs e a fama de atrair grandes jogadores para suas equipes segue forte

Segundo o Telegraph, um dos nomes que poderiam chegar aos Spurs na janela de janeiro seria Zlatan Ibrahimovic. O atacante sueco já se despediu do LA Galaxy, dos EUA, e chegaria sem custos ao clube que tiver interesse em contratá-lo.

O , equipe já defendida por Ibra, aparece como o time com maior interesse em ter o jogador de 36 anos. Entretanto, a boa relação do sueco com Mourinho poderia pesar para que Zlatan escolhesse retornar à – onde defendeu o justamente sob o comando do português, com quem também teve boa passagem na .

“Ele teve um grande impacto na minha carreira. Ele ainda é o ‘Special One’, um vencedor”, afirmou Ibrahimovic sobre Mourinho em entrevista recente à Gazetta dello Sport.

Quem também passou a ser especulado no é Gareth Bale, que teve ótima passagem pelos Spurs até ser contratado pelo em 2013.

A situação do galês não é boa dentro do Santiago Bernabéu: Bale não tem a melhor das relações com o técnico Zinedine Zidane e dias atrás ainda brincou referendando que a seleção de Gales e a prática do golfe estão na frente do Real Madrid em sua lista de prioridades. No entanto, o futuro de Bale ainda é um mistério.