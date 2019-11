Ibrahimovic “trolla” MLS e mente ao se despedir do Galaxy

Ibrahimovic segue inabalável em sua marra. O atacante sueco, de 38 anos, escreveu uma mensagem de despedida ao LA Galaxy, clube estadunidense em que passou as últimas duas temporadas.

Com uma imagem na qual aparece no topo de Los Angeles, Zlatan escreveu o seguinte: “Eu vim, eu vi, eu conquistei. Obrigado, LA Galaxy, por ter me feito sentir vivo novamente. Aos torcedores do Galaxy: vocês queriam Zlatan e eu lhes dei Zlatan. De nada. A história continua... Agora podem voltar a ver beisebol”.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr