Bale tira sarro de críticas e festeja vaga com faixa "Gales, golfe, Madrid; nessa ordem"

Atacante do Real Madri ajudou Gales a garantir vaga na Euro 2020 e, recentemente, foi criticado por jogar golfe enquanto se recuperava de lesão

Gareth Bale arriscou mexer com a ira do com a celebração da classificação do para a .

O País de Gales - semifinalista na Euro 2016 - reservou seu ingresso para a competição do próximo ano com uma vitória por 2 a 0 sobre a Hungria na terça-feira (19).

Os dois gols de Aaron Ramsey em garantiram que o País de Gales ultrapassasse a Hungria e conquistou a segunda vaga de qualificação automática no Grupo E.

Bale e seus companheiros de equipe comemoraram loucamente após o jogo, com o ex-jogador do particularmente chamando a atenção.

Depois de ser especulado fora do Real Madrid e criticado por suas prioridades em meio ao seu amor pelo golfe, Gareth Bale escutou os torcedores do país adotarem o canto "Gales, golfe, Madrid". A música foi ouvida durante a data Fifa.

E na terça-feira, Bale foi visto comemorando em frente a uma bandeira do país de Gales com as palavras: "WALES. GOLFE. MADRID... NESTA ORDEM".

As palavras ficaram famosas quando o ex-atacante do Real, Predrag Mijatovic, disse que Los Blancos estavam em terceiro lugar na da lista de prioridades de Bale, atrás da seleção e das partidas de golfe no tempo livre.

"Acho que Gareth Bale é um tipo de pessoa muito particular", disse Mijatovic.

"Eu não o conheço pessoalmente, mas pelo que li dos comentários que ele fez, ele parece um tipo muito particular, o que pode significar que ele parece um pouco estranho. Mas ter alguém assim no clube, que eles dizem não estar integrado e tem outras preocupações mais importantes do que seu próprio time e seu clube... A primeira coisa em que ele pensa é no País de Gales, depois no golfe e depois no Real Madrid. Eu não falei com ele, mas é assim que ele se comporta", acrescentou.

Quando perguntado sobre o canto do país de Gales em uma recente conferência de imprensa, Bale admitiu que o considerava divertido.

"Eu ouvi isso, especialmente quando estava no banco e quando saí, e os meninos estavam rindo. É um pouco divertido", disse ele a Sgorio Cymru.

E ele também revelou que a notória cobertura da mídia de futebol da não o afeta e ele acha muitos comentários divertidos.

"Acho hilária [a imprensa espanhola], para ser honesto, especialmente algumas das fotos e coisas que meus amigos me enviam", disse Bale em entrevista coletiva antes da partida contra a Hungria.

"Em um deles, dizia triplo truque - e eu nunca tive um triplo truque! Pelo menos me dê um albatroz! É engraçado. Algumas das coisas que eu vi, as pessoas não entendem e não sabem o que são. Então, acho isso bem engraçado".