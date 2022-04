Histórico! Ancelotti é o primeiro treinador a conquistar cinco grandes ligas da Europa

Campeão e recordista. Neste sábado, após a vitória do Real Madrid sobre o Espanyol por 4 a 0, Carlo Ancelotti estabeleceu um novo marco na história do futebol europeu. O treinador italiano se tornou o primeiro técnico a conquistar o título das cinco grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Inglaterra, França e Alemanha).

Real Madrid

Com uma carreira vasta e vitoriosa, 'Carletto' ganhou seu primeiro campeonato nacional na Itália, quando treinou o Milan, em 2003/2004. Seu segundo país conquistado foi a Inglaterra, quando venceu a Premier League no comando do Chelsea, em 2009/2010. O título na França veio em 2012/2013 com o Paris-Saint-Germain, e a Bundesliga foi conquistada em 2016/2017, no Bayern de Munique.

Apesar de ter uma passagem com títulos pelo Real Madrid entre 2013 e 2015, Ancelotti ainda não havia conquistado o Campeonato Espanhol. Naquela oportunidade, o treinador italiano venceu Copa do Rei, Champions League, Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes da Fifa, mas acabou sendo terceiro colocado em 13/14 e vice-campeão em 14/15.

Na edição atual do campeonato espanhol, o Real Madrid praticamente nadou de braçada, conquistando o troféu com quatro rodadas de antecedência e com uma distância considerável para os grandes rivais Barcelona e Atlético de Madrid.

Getty Images

Nesta reta final de temporada, o treinador ainda tem a possibilidade de conquistar sua terceira "Orelhuda". O Real Madrid recebe o Manchester City na próxima quarta-feira (30), às 16 horas (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais do torneio. Na ida, os espanhóis saíram derrotados por 4 a 3.