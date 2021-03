Haaland deve tomar cuidado para não ser 'novo Dembélé' com transferência, alerta ex-Dortmund

Matthias Sammer, ex-Dortmund e atual membro da comissão, alerta norueguês sobre transferência precoce, e lembra caso de Dembele no Barça

Erling Haaland é o jogador do momento. Item principal da lista de compras de diversos gigantes europeus, o jovem norueguês é um fenômeno no Borussia, mas nem todos acreditam que ele está pronto para o salto para o estrelato.

Matthias Sammer, ex-jogador do time alemão, acredita que seria melhor que o norueguês ficasse no clube por mais algumas temporadas, e deixasse a possível transferência para quando fosse um jogador “pronto”.

“O clube fez muito por ele. Recomendo que Erling também veja o valor que o Borussia Dortmund tem. Ele tem uma lista de destinos, mas é melhor que antes de sua transferência, ele já seja um jogador pronto”, disse o alemão ao Sport Bild.

“Ele precisa melhorar em alguns pontos. Lewandowski, por exemplo, já era um atacante completo quando foi para o Bayern de Munique. Isso ficou claro quando ele se tornou um titular do time imediatamente”, completou Sammer.

O ex-defensor, que hoje atua na comissão técnica do Dortmund, ainda usou o francês Ousmane Dembele, que se transferiu do time alemão para o Barcelona muito jovem, e teve muita dificuldade em se adaptar.

“Dembele pode servir como exemplo, de alguém que se transferiu para o Barcelona antes da hora. Erling está em desenvolvimento e é muito bom, mas acho que ele ainda não está pronto”.

Enquanto isso o Real Madrid, ainda sente a falta de Cristiano Ronaldo, é dado como um dos possíveis destinos do jovem atacante, que lidera com folga a artilharia da Champions League, com 10 gols marcados.