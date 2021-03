'Real Madrid deveria contratar Mbappé e Haaland'. O sonho de um ídolo merengue

Hierro também comentou sobre a situação de Sergio Ramos, que pode deixar o clube ao final da temporada, e de Eden Hazard, mais uma vez lesionado

Desde a saída de Cristiano Ronaldo o Real Madrid busca encontrar o substituto ideal para o português. E cada vez mais os nomes de Haaland e Mbappé ganham força nos bastidores do clube, principalmente após o show da dupla nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas entre contratar um ou outro, um grande ídolo merengue já sabe o que fazer: contratar os dois.

Fernando Hierro é um dos maiores ídolos da história recente do Real Madrid, zagueiro com mais gols do que Sergio Ramos pelo clube - algo que realmente é de se espantar.

E por falar em ídolo, Hierro deu sua opinião sobre o momento atual do Real e a difícil missão de encontrar um substituto para Cristiano Ronaldo, enquanto Eden Hazard, contratado para isso, vive um verdadeiro pesadelo na Espanha com lesões atrás de lesões. Então, o ex-defensor deu uma solução ‘modesta’ para resolver de vez os problemas do clube.

"Se eu fosse o Real Madrid, contrataria Haaland e Mbappé", disse o lendário camisa 4 em conversa com o jornal Marca, da Espanha. "Hazard me parece um grande jogador, um dos dez melhores do mundo. Mas talvez fosse bom colocar um pouco de ordem em sua recuperação”.

Hierro também comentou sobre a situação de jogadores que estão atualmente no elenco merengue. Enquanto Benzema segue resolvendo os problemas do Real, outros nomes já consagrados não vivem grande fase e pouco aparecem entre os titulares, como Isco, por exemplo, que é alvo da Inter de Milão.

"Não posso falar dele [Isco] porque é como um filho para mim, mas diria para ele ser feliz. A única vez que tive de tomar decisões com ele foi na Copa do Mundo, e ele foi titular".

Por fim, Hierro também comentou sobre seu sucessor na zaga do Madrid e a possibilidade de o Real perder Sergio Ramos, que ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato, que termina ao final da temporada.

“Gostaria que Sergio Ramos continuasse e se aposentasse no Real Madrid. Ele está mostrando que é o melhor do mundo até hoje. Quando há vontade as pessoas se entendem. Há momentos em que a situação econômica não é o mais importante e é preciso avaliar onde se quer estar”, concluiu.