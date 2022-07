Gustavo Scarpa vai para o Nottingham Forest: até quando o meia fica no Palmeiras?

O jogador vai cumprir todo o contrato que tem com o Verdão antes de se mudar para a Inglaterra

Um dos destaques do Palmeiras na temporada, Gustavo Scarpa vai deixar o clube em breve. O meio-campista está vivendo os últimos meses de seu vínculo com o Verdão e, embora tenha tido proposta para renovar, optou por assinar um pré-contrato para defender o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O meio-campista chegou a receber uma proposta do Palmeiras que cobria o salário oferecido pelos ingleses, mas optou por deixar o clube ao final de seu vínculo. No entanto, o acordo prevê que ele cumpra seu contrato com o Verdão até o fim, de forma que a ida para a Inglaterra não será agora.

Até quando Scarpa fica no Palmeiras?

Cesar Greco/SE Palmeiras

A ida do meio-campista ao Nottingham Forest não se deu em uma negociação de compra entre os ingleses e o Palmeiras, mas sim na assinatura de um pré-contrato, que prevê que o jogador esteja acordado com o novo time para uma transferência assim que o seu contrato vigente se encerra. O Verdão preferiu perder o jogador de graça mais para frente do que ter que liberá-lo já por uma quantia baixa.

O vínculo de Scarpa com o Palmeiras dura até dezembro deste ano, e será cumprido até o final pelo jogador, que inclusive prometeu a Abel Ferreira que continuará se dedicando mesmo que já esteja certo para deixar o clube. O treinador também disse contar com ele, que deve continuar sendo titular da equipe.

Desta forma, Scarpa segue no Palmeiras para o restante da temporada, podendo participar normalmente de todas as competições que o time disputar. Somente em dezembro ele segue para Inglaterra - ou para a Grécia, caso o Olympiakos, que pertence ao mesmo dono do Nottingham Forest, se classifique para a fase de grupos da Champions League e o jogador prefira este caminho.