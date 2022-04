Gustavo Scarpa avisa diretoria que quer deixar Palmeiras ao fim do contrato

Gustavo Scarpa procurou o Palmeiras e sinalizou a intenção de deixar o clube ao término do contrato, que se encerra em dezembro de 2022, conforme apurado pela GOAL.

O meio-campista de 28 anos foi procurado para conversar sobre uma possível renovação na Academia de Futebol e avisou sobre a intenção de buscar uma nova oportunidade ao fim do compromisso.

O atleta prometeu empenho e dedicação até o último dia de vínculo no Palmeiras, mas não esconde o desejo de mudar de ares com o término do contrato.

Botafogo e Flamengo avaliam a situação do jogador e cogitam uma investida para o futuro. Ambos, no entanto, não apresentaram ofertas para a sua contratação. Eles aguardam o prazo legal para procurá-lo e fazer uma investida.

O meio-campista de 28 anos pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho, de acordo com o regulamento da CBF. Ele, contudo, quer esperar o fim da temporada para tomar uma decisão sobre o seu futuro. A ideia é ficar 100% focado no time comandado por Abel Ferreira.

Gustavo Scarpa chegou ao Palmeiras em junho de 2018, depois de boa passagem pelo Fluminense. O meia-atacante oscilou durante o período em que defendeu a Academia de Futebol. No entanto, conseguiu se firmar e conquistou títulos relevantes, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, duas edições de Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Nesta temporada, ele esteve em 15 partidas do Palmeiras, com um gol marcado e uma assistência.