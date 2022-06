Scarpa autoriza estafe a buscar propostas para trocar Palmeiras por Europa

Meio-campista tem contrato até dezembro de 2022 com o Palmeiras e já avisou que não pretende renovar

Gustavo Scarpa autorizou o seu estafe a buscar propostas de clubes europeus no mercado da bola. O meio-campista de 28 anos se vê preparado para deixar o Palmeiras rumo à Europa na janela de transferências que se inicia em julho de 2022.

A GOAL apurou que os agentes do jogador mantêm contato com intermediários e clubes do continente a fim de fazer uma negociação para saída do atleta da Academia de Futebol.

O Palmeiras está ciente do desejo de Gustavo Scarpa de deixar o clube rumo à Europa e não faz objeção, desde que seja feita uma proposta satisfatória. Foi informada à diretoria que uma negociação deve acontecer durante o verão europeu.

Gustavo Scarpa tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2022 e já avisou à diretoria que não deseja seguir no clube — a sua intenção é se mudar para a Europa. A sua intenção, neste momento, é se transferir rumo à Europa. Mesmo países menos tradicionais não estão descartados pelo meio-campista, que sonha em atuar no continente.

A Grécia foi ventilada como alternativa para o atleta. Contudo, a sua ida para o país teria a barreira financeira. Hoje, ele tem um salário elevado na Academia de Futebol, e os clubes gregos teriam dificuldade para superá-lo.

Em 2022, Gustavo Scarpa fez 28 jogos pelo Palmeiras, sendo 23 na condição de titular. No período, fez sete gols e se responsabilizou por seis assistências.