Guarani x Operário: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece nesta segunda-feira (6), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Guarani e Operário-PR se enfrentam nesta segunda-feira (6), no Brinco de Ouro, a partir das 20h (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Guarani x Operário-PR DATA Segunda-feira, 6 de junho de 2022 LOCAL Brinco de Ouro - Campinas, SP HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima - DF

Assistentes: Lucas Costa Modesto e Lehi Sousa Silva - DF

Quarto árbitro: Adriano de Assis Miranda - SP

VAR: Marcelo Rogério - SP

Onde vai passar?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (6), no Brinco de Ouro.

Informações da partida

Buscando reencontrar o caminho da vitória após seis jogos (cinco empates e uma derrota), o Guarani aparece na lanterna da Série B, com apenas nove pontos.

Do outro lado, o Operário-PR, com duas derrotas consecutivas, só pensa nos três pontos fora de casa para se aproximar do G-4. Atualmente, é o sétimo colocado, com 12 pontos. Aproveitamento de 40%.

Em seis jogos disputados entre as equipes, foram cinco triunfos do Guarani e apenas um para o Operário.

Últimos resultados e próximos jogos

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 1 Guarani Série B 28 de maio de 2022 Guarani 1 x 1 Vila Nova Série B 3 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Guarani Série B 12 de junho de 2022 11h (de Brasília) Guarani x CSA Série B 19 de junho de 2022 11h (de Brasília)

Operário-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 2 x 1 Operário-PR Série B 25 de maio de 2022 Operário-PR 1 x 2 Cruzeiro Série B 3 de junho de 2022

Próximas partidas