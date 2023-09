Guarani x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Guarani e Ponte Preta fazem clássico na noite deste sábado (2), às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Guarani estacionou na sétima posição, com 41 pontos. O Bugre vem de um empate e busca o triunfo no clássico para tentar se aproximar do G-4. O time verde não tem desfalques confirmados para o dérbi.

Já a Ponte Preta está invicta há quatro jogos (duas vitórias e dois empates). A Macaca está em 14º lugar, com 31 pontos. O Alvinegro, entretanto, terá baixas por suspensão.

Prováveis escalações

Guarani: Pegorari, Diogo, Alan Santos, Lucão, Mayk, Matheus Barbosa, Bruninho, Matheus Bueno, Bruno José, João Victor e Bruno Mendes.

Ponte Preta: Caíque, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Mateus Silva, Artur, Léo Naldi, Felipe Amaral, Elvis, Paulo Baya, André e Elyel.

Desfalques

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Thomás Kayck e Ramon Carvalho cumprem suspensão.

Quando é?