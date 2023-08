Grêmio x Fluminense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (13), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

O Grêmio recebe o Fluminense na tarde deste domingo (13), a partir das 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Tocantins, Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Distrito Federal e Juiz de Fora), com narração de Gustavo Villani e os comentários de Júnior e Paulo Nunes (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Vasco por 1 a 0, o Grêmio busca a recuperação no Brasileirão para seguir na luta pelo G-4. No momento, soma 30 pontos e um aproveitamento de 58% no torneio. Para o confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Bruno Uvini, com desgaste físico. Rodrigo Ely pode fazer a sua estreia.

Já o Fluminense, embalado com a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após eliminar o Argentinos Juniors por 3 a 1 no placar agregado, volta as atenções para a disputa do Brasileirão. Com 31 pontos, o Tricolor volta a campo sem poder contar com Lima e Felipe Melo, suspensos. Martinelli e Marlon são os substitutos.

Em 81 partidas realizadas entre as duas equipes, o Grêmio conquistou 37 vitórias, contra 23 do Fluminense, além de 21 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021, o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso ao derrotar o Fluminense por 1 a 0.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Nathan (Ferreira); Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli, Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Grêmio

Uvini e Kannemann são desfalques.

Fluminense

Alexsander, com lesão na coxa direita, e Lima e Felipe Melo, suspensos, estão fora.

Quando é?