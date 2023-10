Grêmio x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Grêmio e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após o empate com o Fortaleza e a derrota para o Internacional, o Grêmio volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão. Na terceira posição, com 44 pontos, o Tricolor Gaúcho está a 11 do líder Botafogo.

Do outro lado, o Athletico-PR, em oitavo lugar, com 41 pontos, está a três do Palmeiras, equipe que fecha o G-4. Para o confronto, o técnico Wesley Carvalho terá o retorno de Thiago Heleno, que cumpriu suspensão no empate com o RB Bragantino na última rodada, mas Canobbio, com a seleção uruguaia, é tratado como dúvida. Caso não se apresente a tempo, Cuello é o provável substituto.

Mais artigos abaixo

Em 71 jogos disputados entre as equipes, o Grêmio soma 34 vitórias, contra 18 do Athletico-PR, além de 19 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Pedro Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Athletico-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Grêmio

Ronald e Gustavo Martins estão com a seleção brasileira para os Jogos Pan-Americanos no Chile, enquanto Mila está lesionado e João Pedro Galvão com desconforto muscular.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?