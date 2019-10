Messi está a 40 gols de bater recorde de Pelé por clubes

Camisa 10 do Barcelona superou Gerd Müller na tabela de artilharia por equipes e pode obter marca na próxima temporada

Lionel Messi segue aumentando seu legado no futebol. O golaço de falta anotado na vitória do Barcelona sobre o Sevilla , no último domingo (06), aumentou sua contagem no para 604 tentos. A contagem o coloca a 40 gols de ultrapassar Pelé, que tem 643 pelo . O recorde, que parecia ser impossível de alcançar, pode ser superado na próxima temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Vale destacar que, em novembro de 2018, Messi superou Gerd Muller como segundo goleador máximo em uma mesma equipe. Depois da derrota contra o Betis no Camp Nou , o argentino somava 566 gols, um a mais que o alemão ex- de Munique. O atacante brasileiro era o único em sua frente, com 77 gols de distância (643).

Agora, depois de seu primeiro gol em LaLiga na temporada do Barça , Messi busca uma boa e regular campanha para que fique cada vez mais próximo do ídolo do . A cada vez que entra em campo e faz um gol, o atacante Blaugrana pulveriza os recordes de artilharia existentes.

Pelé, que se deu ao luxo de minimizar os feitos de Messi ao dizer que o ele tem apenas uma perna, usar sempre o mesmo recurso e não saber finalizar de cabeça, sabe que sua liderança na artilharia por equipes está ameaçada.