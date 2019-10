Messi bate mais um recorde no Barcelona: 16 anos seguidos fazendo gol no Espanhol

Atacante argentino marcou o último gol da goleada do Barça sobre o Sevilla e colocou mais um recorde em sua conta

Lionel Messi não cansa de empilhar títulos, recordes e números expressivos. O argentino marcou o último tento da goleada do Barcelona sobre o Sevilla por 4 a 0 e se tornou o primeiro jogador do século XXI a balançar as redes em 16 temporadas consecutivas de LaLiga.

Com o belo gol de falta marcado no último domingo (06), Messi converteu seu 419º gol em LaLiga. Ao total, o atacante conquistou 10 títulos do certame vestindo a camisa da equipe blaugrana.

Sua estreia aconteceu na temporada 2004/05, e foi nessa mesma campanha que fez seu primeiro gol diante do Albacete, dois minutos após entrar, vindo do banco de reservas. A assistência foi de Ronaldinho Gaúcho, que viria a ser um dos grandes mentores do argentino.

O recorde de 'La Pulga' foi batido exatamente contra sua presa preferida. Contra o , Messi já marcou 29 gols. O sofreu 24 gols dele, enquanto o Espanol já foi vazado 22 vezes por Messi. O eterno rival, também sofre com as investidas do camisa 10: foram 18 gols sofridos dos pés do seis vezes melhor do mundo.