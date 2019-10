Lionel Messi marca o primeiro pelo Barcelona na temporada de falta; veja o gol

Craque argentino marcou diante do Sevilla na vitória do Barcelona ocorrida neste domingo (6), no estádio Camp Nou, na Catalunha

Lionel Messi fez o seu primeiro gol pelo na temporada. O atacante balançou a rede do em uma bela cobrança de falta aos 77 minutos de partida. Ele precisou de cinco jogos para fazer o seu primeiro tento com as cores do time da Catalunha.

O atacante cobrou uma falta pelo lado direito do ataque e mandou no ângulo. Veja o lance protagonizado pelo craque argentino na partida deste domingo (6), no Camp Nou: