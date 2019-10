As vítimas: quais os times que mais sofreram gols de Messi?

Craque argentino do Barcelona ainda procura a sua melhor forma na temporada e, neste domingo, enfrentará a principal vítima

Um raio-x nos gols de Lionel Messi. Não é um fato menor que as principais vítimas sejam provavelmente as mais poderosas da . O argentino gosta de aparecer em compromissos importantes e seus números mostram isso.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Neste domingo (6), o receberá o pela oitava rodada de . Então, Messi enfrentará sua vítima predileta no Camp Nou. Este é o time que Messi marcou mais gols em todas as competições (36), sendo 21 deles no estádio do Barça, cenário deste fim de semana.

Mais atrás aparece o (29), enquanto o surge como o terceiro time que mais gosta de sofrer um gol do argentino. Já são 28 gols (24 em La Liga e 4 na Copa del Rey).

Além disso, a estrela do Barcelona participou de pelo menos um gol em 20 de seus últimos 21 jogos em todas as competições contra o Sevilla. De fato, na última vez em que os enfrentou, Messi marcou três gols e ajudou Luis Suárez com uma assistência na vitória por 4 a 2.

Messi está se recuperando das lesões que sofreu nos últimos tempos. O craque tem uma boa oportunidade de abrir a conta de gols contra aquele que é seu maior freguês.

Aqui, uma lista das 10 equipes que Messi marcou mais vezes (atualizada em 3 de outubro de 2019):

1- Sevilla: 36 gols em 35 jogos (28 em La Liga, 4 na Supertaça da Espanha, 2 na Copa del Rey e 2 na Supertaça da Europa)

2- Atlético de Madrid: 29 gols em 34 jogos (24 para a LaLiga e 5 para a Copa del Rey)

3- Valência: 28 gols em 32 jogos (24 na LaLiga e 4 na Copa del Rey)

4- : 26 gols em 39 jogos (18 na LaLiga, 6 na Supertaça da Espanha e 2 na Liga dos Campeões)

5- : 25 gols em 28 jogos (22 na LaLiga e 3 na Copa del Rey)

6- Clube Atlético: 24 gols em 31 jogos (15 na LaLiga, 6 na Copa del Rey e 3 na Supertaça de Espanha)

7- Osasuna: 23 gols em 14 jogos (21 na LaLiga e 2 na Copa del Rey)

7- Real Betis: 23 gols em 18 jogos (19 na LaLiga e 4 na Copa del Rey)

Mais artigos abaixo

9- : 21 gols em 17 jogos (20 na LaLiga e 1 na Copa del Rey)

10- Deportivo La Coruña: 20 gols em 15 jogos (todos na LaLiga)