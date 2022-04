Goiás x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Goiás e Palmeiras se enfrentam neste sábado (16), no Barradão, a partir das 16h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Goiás x Palmeiras DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (16), no Hailé Pinheiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a goleada aplicada sobre o Independiente Petrolero por 8 a 1 na Libertadores, o Palmeiras volta as atenções para o Brasileirão, em busca da primeira vitória. Na rodada de estreia do campeonato nacional, o Verdão foi derrotado pelo Ceará por 3 a 2.

Start na preparação para o confronto de sábado! 👊



Com aniversariante em campo, treinamos de olho na partida contra o Goiás e os detalhes das atividades do dia estão no ar! ➤ https://t.co/eXVNnSQ6y2#AvantiPalestra pic.twitter.com/VVboE3qe91 — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 14, 2022

Do outro lado, o Goiás sem vencer há quatro jogos, entra em campo pressionado pela vitória. Na primeira rodada, o Esmeraldino perdeu para o Coritiba por 3 a 0.

Em 50 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 26 vitórias, contra 14 do Goiás, além de 10 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Doce Mel Baiano 26 de janeiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético BA x Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Barcelona BA Baiano 9 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 3 Atlético-GO Campeonato Goiano 2 de abril de 2022 Coritiba 3 x 0 Goiás Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas