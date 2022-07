Goiás x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Goiás e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Hailé Pinheiro, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem perder há oito jogos na temporada (seis vitórias e dois empates), o Tricolor busca mais três pontos para seguir na briga pelo G-4. Com 28 pontos, a equipe carioca está a um do Internacional, quarto colocado.

O técnico Fernando Diniz ainda não sabe se terá David Braz, que sentiu a coxa no empate com o São Paulo.

Preparação sendo finalizada pra enfrentar o Goiás! Amanhã tem FLUMINENSE! pic.twitter.com/osfK2NcMlt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 19, 2022

Do outro lado, o Goiás, com 21 pontos, vem de vitória sobre o Atlético-GO, e empate com Juventude.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Caio Vinícius, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Auremir e Fellipe são as opções.

Danilo Barcelos, por questões contratuais, também é desfalque certo, enquanto Sávio, Marco Antônio e Danilo Cardoso ficam à disposição.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 25 vitórias, contra 19 do Goiás, além de 14 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2020, o Tricolor venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano.

Possível escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Yan, Reynaldo, Caetano; Dieguinho, Auremir (Fellipe), Matheus Sales, Dadá Belmonte; Vinícius (Nicolas) e Pedro Raul.

Desfalques da partida

Fluminense:

sem desfalques confirmados.

Goiás:

Caio Vinícius: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Danilo Barcelos: questões contratuais.

Quando é?

JOGO Goiás x Fluminense DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Hailé Pinheiro - Goiânia, GO HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 0 x 3 Fluminense Copa do Brasil 13 de julho de 2022 São Paulo 2 x 2 Fluminense Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x RB Bragantino Brasileirão 24 de julho de 2022 16h (de Brasília) Santos x Fluminense Brasileirão 1 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Goiás

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 0 x 3 Atlético-GO Copa do Brasil 13 de julho de 2022 Juventude 0 x 0 Goiás Brasileirão 17 de julho de 2022

Próximas partidas