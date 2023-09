Goiás x Internacional: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (2), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás recebe o Internacional na tarde deste sábado (2), a partir das 16h (de Brasília), no Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Vivendo bom momento no campeonato, o Goiás vem de uma sequência de sete partidas sem perder (três vitórias e quatro empates). O Esmeraldino é o 15º colocado do campeonato, com 24 pontos, e busca um novo triunfo para se manter distante do Z-4. O time mandante terá o retorno de Sidimar, recuperado de lesão.

Já o Internacional vive momento de empolgação após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, mas, ao mesmo tempo, está com o sinal de alerta ligado no Brasileirão. Isso porque o Colorado não ganha há nove jogos (cinco empates e quatro derrotas). Os gaúchos têm uma série de desfalques para o duelo.

As equipes já se enfrentaram 56 vezes, com 17 vitórias do Goiás, 28 do Internacional, além de 11 empates.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson. Técnico: Armando Evangelista.

Internacional: Rochet; Bustos, Mallo, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz e Maurício; Alan Patrick, Enner Valencia e Wanderson. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Vitão, Campanharo e Lucas Ramos estão lesionados, enquanto Matheus Dias está suspenso.

Quando é?