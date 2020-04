Globo, Sportv, TNT e as reprises de jogos históricos: datas, horários e próxima partida

Canais tem preenchido parte de sua programação com jogos memoráveis da Champions League, Copa do Mundo, Copa Libertadores e muito mais

Em meio à suspensão de torneios de futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, os principais canais de transmissão estão incluindo reprises de grandes jogos do passado ao longo da semana.

Com duelos históricos de finais de Liga dos Campeões, , Campeonato Brasileiro, e Copa do , os torcedores poderão matar um pouco da saudade e relembrar os momentos que ficaram marcados na história do futebol.

ONDE VER AS REPRISES DOS JOGOS HISTÓRICOS

A partir desta segunda-feira (6), a Fox Sports irá reprisar a partida histórica entre e pelo duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, às 7h15 (de Brasília). No embalo, os torcedores do também poderão relembrar a classificação para a final do torneio após eliminar o na semi.

FOX Sports transmite Corinthians x Santos, de 2012, e show de Gabigol em 2 x 0



Para fechar o dia em grande estilo, os torcedores do Flamengo também terão a oportunidade de rever a reação da equipe na Libertadores 2019 contra o Emelec ainda na fase de grupos.

Confira a programação completa