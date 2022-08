Girona x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Partida acontece nesta sexta-feira (25), pela terceira rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Girona e Celta de Vigo se enfrentam nesta sexta-feira (25), no estádio Montilivi, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Com uma vitória e uma derrota até o momento no campeonato, o Girona, 11º colocado, conta com o apoio de sua torcida para somar mais 3 pontos e não tem desfalques no elenco para o jogo desta sexta.

Do outro lado, o Celta está em 15º, com apenas um ponto somado (um empate e uma derrota). O único desfalque de Coudet é Santi Mina, lesionado.

Prováveis escalações

Possível escalação do GIRONA: Martin; Bueno, Lopez, Juanpe; Couto, Herrera, Garcia, Riquelme, Gutierrez; Stuani, Castellanos.

Possível escalação do CELTA DE VIGO: Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Cervi, Tapia, Beltran, Rodriguez; Aspas, Paciencia.

Desfalques da partida

Girona:

sem desfalques confirmados.

Celta de Vigo:

Santi Mina: lesionado.

Quando é?

JOGO Girona x Celta de Vigo DATA Sexta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Montilivi, Girona - ESP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Girona

JOGO CAMPEONATO DATA Girona 3 x 1 Getafe Espanhol 22 de agosto de 2022 Valencia 1 x 0 Girona Espanhol 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mallorca x Girona Espanhol 3 de setembro de 2022 9h (de Brasília) Girona x Valladolid Espanhol 9 de setembro de 2022 16h (de Brasília)

Celta de Vigo

JOGO CAMPEONATO DATA Celta 1 x 4 Real Madrid Espanhol 20 de agosto de 2022 Celta 2 x 2 Espanyol Espanhol 13 de agosto de 2022

Próximas partidas